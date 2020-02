Eesti Pank hoiatab: kodus pestud raha pole mõtet teibiga parandada

«Valerahasid on Eestis väga-väga vähe, me oleme üldse kõige väiksema võltsingute arvu leidudega riik, unikaalselt väikese leidude arvuga,» rääkis Eesti Panga sularaha- ja taristuosakonna juhataja Rait Roosve.

Küll aga on Eestis väga levinud «kodune rahapesu» pesumasinasse pandud riiete taskus. «Pesuaine praktiliselt kohe hävitab pangatähe ultraviolett omadused, aga see on põhiline pangatähe turvaelement, mida kauplustes kontrollitakse,» selgitas Roosve.