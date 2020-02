Muret tekitav number: Iga kolmas autojuht loeb roolis olles sõnumeid

«Kuna autojuhid üldjuhul ei tunnista nutiseadmete kasutamist sõidu ajal, ei saa täpset statistikat siin välja tuua. Tuginedes aga erinevatele ekspertiisidele ja uuringutele ning heale koostööle Eesti politseiga, võime siiski arvata, et hinnanguliselt iga kolmas või neljas liiklusõnnetus on tingitud nutiseadmete kasutamisest roolis,» kommenteeris valitevat olukorda ERGO transpordikindlustuse grupi juht Kaido Naarits.

Uuringufirma SKDS läbi viidud ja ERGO kindlustuse poolt tellitud ohutusuuringust selgus, et iga kolmas Eesti autoomanik loeb roolis olles sõnumeid ja teavitusi, kuigi 23% vastanutest väitis, et teeb seda harva. Lisaks tunnistas 22% eestlastest, et autot juhtides tuleb ette ka sõnumite kirjutamist – näiteks saadetakse SMSe, kasutatakse rakendusi Twitter ja WhatsApp, kirjutatakse Messengeris jne. 17% juhtidest tunnistas, et jälgib rooli taga erinevaid sotsiaalmeediakanaleid. Uuringu kohaselt tegelevad eestlased roolis sõnumeerimisega siiski vähem kui naabrid Lätis ja Leedus

«Statistika on lühidalt öeldes kurb,» nentis Naarits. «Kui ühiskond on suures osas aru saanud, et joobes juhtimine ei ole aktsepteeritav, siis nutiseadmete kasutamine liikluses kujutab täna suuremat ohtu kui joobes juhtimine. Ükskõik kui osavaks juhiks end pead, on telefonis olles tähelepanu ümbritsevalt täielikult hajunud. Räägime siin mitmetest sekunditest, mil sõiduk on sisuliselt juhita. Sellise harjumuse tagajärgedega puutume kahjuks järjest enam kokku ning kahjud on suured – keskmiselt 2000 eurot juhtumi kohta. Sageli võtab auto taastamine kaua aega või pole üldse otstarbekas, rääkimata kahjust kannatanu tervisele või suisa elule,» rääkis ERGO transpordikindlustuse grupi juht.