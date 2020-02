Prisma tahab avada kümme uut kauplust

Lähema nelja aasta perspektiivis kavatseb Prisma avada Eestis kümmekond uut kauplust ning jõuliselt kasvatada e-teenuste osakaalu. Viimase plaani käis Prisma Peremarket AS-i tegevdirektor Jussi Nummelin välja juba suvel, mil teatas ootamatult, et plaanis on kasvatada jaeketi turuosa 10 protsendini.

Toona ütlesid konkurendid, et turuosa kasvatamine juba niigi tihedal turul väga keeruline ning nõuaks ülisuuri investeeringuid, mille tasuvusperiood on pikk. Maxima müügi- ja turundusdirektor Janne Laik ütles, et Eesti konkurentsitihedat turgu hinnates on keeruline näha väga suuremahulist laienemist - olgu selleks siis mõne olemaoleva või ka uue turuosalise poolt.

Ka Selveri kommunikatsioonijuht Rivo Veski ütles toona, et Selver ei saa hinnata konkurentide kavatsusi vaid nende reaalset käekäiku. «Tänaste turuosaliste tulemused räägivad enda eest,» ütles ta. Veski lisas, et uute poodide avamine on Prisma jaoks ainuvõimalik käik, kui eesmärk on turuosa kasvatada. «Olemasolevate poodide toel on seda võimatu või väga raske saavutada. Uute kaupluste avamine paneb aga tõeliselt proovile: korraga tuleb tulemuslikult töös hoida nii olemasolevat kaupluste võrgustikku kui ka käivituvat,» ütles ta.