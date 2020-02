Kas töötaja on kohustatud kandma töövormi?

Tööinspektsioonile oma murega kirjutanu selgitas, et tema tööandja on töötajatele andnud ühesugused töörõivad, arvestamata aga oma töötajate proportsioonidega. «Nii ei sobigi need töörõivad osadele meist. Mõni kolleeg on kurtnud, et tal on tööl ebamugav olla ning stressi tekitab see, et ebasobivates riietes tuleb kliente teenindada, » täpsustas kirjutaja. Ka lisas ta, et on tulnud ette olukord, kus töötaja lasi õmblejal rõivad ümber teha, ent pidi selle omast taskust tasuma. Sellest tulenevalt tekkiski päevakorda küsimus, kas tööandja on kohustatud katma töövormi kohendamise kulutused ja kas töövormi peab igal juhul kandma.

Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant Piret Kaljula selgitas, et kui tööandja on soetanud tööriided ja on otsustanud, et tema töötajad peavad kliente teenindades neid kandma, peavad töötajad selle nõudmisega leppima. Tööriiete valimisel tuleb aga arvestada, et riided sobiksid konkreetsetes tingimustes töötamiseks ja sobiksid konkreetsele töötajale.

«Kui tööandja on töötajatele väljastanud tööriided, millega on ebamugav tööd teha, tuleb esmalt tööandja poole pöörduda ja selgitada, mis põhjusel väljastatud tööriided töötajatele ei sobi. Selgitage tööandjale, mis teile tööriietuse puhul ebamugavust valmistab - nt lõige, materjal vms," rääkis Kaljula. Kuna selline probleem võib häirida paljusid töötajaid, on Kaljula sõnul tark teha taolistes olukordades ühispöördumine. «Murega võib pöörduda ka töökeskkonnavoliniku poole, kes edastab mure tööandjale,» selgitas Kaljula.

Tööriiete ümbertegemine ei tohi töötajale kindlasti kaasa tuua kulutusi ning töötaja ei saa ilma tööandja loata ka lasta tööriideid ringi teha, sest tegemist on tööandjale kuuluva varaga. Sobivate tööriiete saamiseks tuleks pöörduda tööandja poole, kelle ülesanne on olukorrale lahendus leida – kas soetada sobivamad tööriided või lasta olemasolevad ümber teha. Töötaja ja tööandja võivad ka kokku leppida, et töötaja laseb ise riided ümber teha ja tööandja maksab kulud, aga kokkulepe tuleb sõlmida enne riiete ümber tegemist.