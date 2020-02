Rimi ei karda uue kilekotisüsteemi kuritarvitamist

Kui olla täpsem, siis ei selgitanud Bats mitte seda, kuidas kilekottidel vahet hakatakse tegema, vaid et sellel ei hakatagi pingsalt näppu peal hoidma. Postimehe sellekohasele päringule lausus Bats vastuseks, et sinna on justkui sisse kirjutatud eeldus, et Rimil oleks põhjust kahelda oma klientide aususes. «Küsin vastu, kas peaks olema,» vastas Bats ja selgitas, et Rimi lähtub oma uues korralduses eeldusest, et nende kliendid on ausad ja austavad Rimi missiooni. Batsi öeldust tulenevalt ei tohiks otsest järelevalvet kilekottide päritolu üle toimuma hakata ja kui oma kott on kaasas, ei tohiks see kassas suuremaid vaidlusi põhjustada.