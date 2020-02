Liiklusõnnetuse ABC: kuidas õnnetusolukorras käituda

Gjensidige kahjukäsitluse osakonna juhataja Maarika Mürk rääkis, et kui inimesed liiklusõnnetuses viga ei saanud, juhid on õnnetuse põhjuste osas ühel meelel ja valmis seda kohapeal kirjalikult kinnitama, ei ole tarvis politseid teavitada. Politsei sekkumine on vajalik juhul, kui kumbki juhtidest ei ole nõus võtma vastutust õnnetuse põhjustamise eest ja/või kui inimesed on saanud vigastada.