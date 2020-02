Kuidas reisile minnes maandada kindlustusriske seoses koroonaviiruse levikuga?

«Avaldatud hinnangud reisikindlustuse kehtivuse osas koroonaviirusele on olnud veidi ühekülgsed ning reisijate õigusi välistavad, millega ei tahaks siinkohal lõpuni nõus olla,» avaldas Reilik-Bakhoff. Teadlikke otsuseid tehes on tema sõnul võimalik kindlustuse abil oma riske maandada ka keerulisemates olukordades. Seoses koroonaviirusega on Reilik-Bakhoffi sõnul kõige olulisemateks kindlustuskaitseteks meditsiiniabikindlustus ning reisitõrge, mille tingimustega peaks end kindlasti kurssi viima. Lisaks on kindlustusseltse, kes on pakkuma hakanud uut lisakaitset, milleks on omal soovil reisi tühistamise kaitse.

Meditsiiniabikindlustus

Meditsiiniabikindlustuse suhtes tuleks kindlustustingimused üle vaadata ja veenduda, kuidas on seal sätestatud nakkushaigustesse ja epideemiatesse/pandeemiatesse puutuv. Kui reisitingimustes on välistatud igasugused nakkushaigused, siis tähendab see, et koroonaviiruse osas kaitse puudub. Kui välistatud on vaid epideemia/pandeemia, siis seni, kuni kuskil pole koroonaviruse epideemiaolukorda välja kuulutatud, on kaitse olemas.

Kui tulevikus peaks epideemia/pandeemia olukord tekkima, siis tuleb jälgida, kas see on ülemaailmne või territoriaalselt piiratud. Kui tegemist on vaid mõnes kohas esineva olukorraga, siis teistes riikides peab kaitse ikkagi laienema. Samuti, kui olukord on teatud riigi ühes konkreetses osas, siis peab ülejäänud riigis kaitse laienema ning ei ole pädev väita, et kui ühes hotellis on karantiin, siis tähendab, et terves riigis on epideemia, mis välistab kindlustuskaitse. Vaidluse korral tuleb tõlgendada, kas piiratud alal karantiini kehtestamist saab üldse lugeda epideemiaks nagu täna mõned kindlustusseltsid väidavad. Vaidluse korral tuleb ka mõista, et tegemist on tüüptingimusega, mida tuleks vaidluse korral tõlgendada tarbija kasuks.

Kindlustusseltside tingimused erinevad ka selle poolest, et mõned seltsid piiravad haiguspäevade arvu, mõned mitte. Kui jäätegi kuskil ootamatult koroonaviirusesse (ning kindlustuskaitse on olemas) ning ravi kestab nt 14-21 päeva, aga teie kindlustus katab vaid 10 päeva, siis võite olla ebameeldivas seisus, kus peate osa kulusid ikkagi ise kandma. Teised seltsid on piiranud seda mõistlikkuse ja vajalikkuse printsiibiga ehk kui ravi on ikkagi pikemalt vajalik, siis on see ka hüvitatav. Mõned seltsid nõuavad raviarvete kookõlastamist, mis ületavad mingi kindla summa (nt 1000 euro) piiri. Seega tuleks oma reisikindlustuse tingimused üle vaadata ka selles osas, kui suures ulatuses on kaitse olemas ning kas on seatud lisakohustusi näiteks kooskõlastamise näol. Meeles tasub aga pidada, et kui olete raskes seisundis ning ei suuda haigusest tulenevalt olukorda kooskõlastada, siis ei tähenda see seda, et kindlustusandjal puuduks seetõttu hüvitamise kohustus.

Reisitõrke kindlustus

Reisitõrke kaitse kohaldub, kui reis jääb ära, katkeb või hilineb ning seda enamasti kindlustustingimustes eraldi välja toodud põhjustel. Reisitõrke kindlustus peab olema sõlmitud olenevalt seltsist enamasti 48-72 tundi enne reisitõrke põhjuse ilmnemist.