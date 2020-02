Teine katse: tuhanded inimesed saavad maksuametilt parandatud maamaksuteate

MTA andmetel on umbes 600 inimest, kellel maamaksu kohustus kadus või kelle maamaksu summa vähenes, jõudnud maamaksu juba tasuda. See summa on kajastatud inimese MTA ettemaksukontol ja nüüd on tal kaks valikut –summa võib jätta tulevaste kohustuste tarbeks või selle tagasi küsida.