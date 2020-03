Starbucksi kliendid said koroonaviiruse tõttu halva uudise

Nimelt on kohvikuketid viimastel aastatel teinud reklaamikampaaniaid, utsitamaks inimesi kasutama oma topse ja termoseid, et vähendada papp- ja plasttopside kasutamist keskkonnasäästlikkuse eesmärgil.

Ent koroonaviiruse levikuga proovivad ettevõtted võtta järjest kasutusele abinõusid, et nakkusohtu vähendada. Starbucksi jaoks tähendab see seda, et kliendid ei saa enam oma topsiga kohvi osta. Samas lubab ettevõte, et kui kliendil on oma termos kaasas, siis saab ta endiselt varasemalt reklaamitud soodustust tellimuse pealt, kuigi jook valatakse ühekordsesse topsi.