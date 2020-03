Hoiatus: Somaalia petukõnede arv on hüppeliselt kasvanud

Tele2 personali- ja klienditeenindusdirektor Sirli Seliov selgitas, et telefonil lastakse kutsuda vaid mõni hetk, eesmärgiga teha vastamata kõne, et inimene helistaks petturi numbrile tagasi. Kui inimene aga jõuab kõne vastu võtta, katkestatakse see kohe või ei räägita midagi. Jällegi eesmärgiga, et inimene uuesti tagasi helistaks.