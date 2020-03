Toidukaupade ostmine internetist sööstis lakke

Selveri kommunikatsioonijuhi Rivo Veski sõnul algas tellimuste kasv viimase kahe nädala jooksul, kuid sel nädalal on senised rekordid kahekordistunud ning neljapäevaks juba kolmekordistunud.

«Oleme värvanud abijõudu kauplustest tellimusi komplekteerima, et leevendada kojutarne aegades tekkinud defitsiiti – esimesed vabad kojutarneaknad Harju- ja Raplamaa teeninduspiirkonnas on alles esmaspäeval, Tartu- ja Pärnumaal saab kauba kõige esimesena kätte praeguse seisuga homme õhtul,» ütles Veski neljapäeval BNSile.

Töötajate koormus võib Veski sõnul ajutiselt kasvada, kuid vaid neil, kes end ise vabatahtlikult appi pakuvad. Kullerite tööaega tavapärasega võrreldes aga muuta ei saa. «Kullerite tööaeg on vaieldamatult see, kus me mingeid erisusi tavaolukorraga ei saa teha – kaubikujuht vajab ettenähtud puhkust, et oma tööd nõutud tasemel teha. Kui töötaja tuleb lattu komplekteerima oma vabal päeval ja omal soovil, lähevad tema töötunnid kirja ületundidena ja tasustatakse 1,5-kordselt,» lisas ta.

Ettevõtte töötajatele antakse praegu samu juhiseid nagu tavalise gripiviiruse puhangu ajal. «Oleme oma kulleritega vestelnud ja rõhutanud paanikast olulisemat: piisav puhkus, kvaliteetne toit ja värskes õhus liikumine hoiavad immuunsüsteemi tugevana, ent selle juurde käib ka üldine igapäevahügieen. Nagu kõikide viiruste puhul, on ka praegu ennetav abinõu hoiduda lähikontaktist silmanähtavalt haigestunud inimesega,» märkis Veski.

E-Selveri kulleritel on kohustus pesta käsi pärast iga veoringi ning kasutada desinfitseerimisvahendeid, mis on kaubikusse paigaldatud. Kulleritele on antud soovitus vältida võimalusel suuremaid üritusi ja distantseerida silmanähtavalt haigustunnustega inimestest.

Prisma: tarneaknad umbes

Prisma Peremarketi e-poe tellimuste arv on koroonaviiruse puhangu ajal hüppeliselt kasvanud, peamiselt tellitakse hügieenitarbeid ja kauasäilivat toitu.

«Kuna tellimuste arv on hüppeliselt kasvanud, siis on tarneaknad Tallinnas kuni pühapäevani broneeritud. Tartus on hetkel esimene vaba tarneaeg reedel,» ütles Prisma pressiesindaja BNSile.

E-Prisma juhataja Helga Kumeli andmeil on viimastel päevadel märkimisväärselt kasvanud esmaste hügieenitarvete ja desinfitseerimisvahendite ning pika säilivusajaga toiduainete müük.

«Prisma annab omalt poolt parima, kuid meie komplekteerijad töötavad juba üsna oma võimete piiril,» lisas ta.

Ühtlasi on oluliselt kasvanud ka keskmise ostu suurus, mis on nüüd varasemaga võrreldes 30-40 protsenti suurem.