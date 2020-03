Hoolas eestlane ostis e-poest 150 kilo toitu

Postimees kirjutas täna, et «Toidukaupade ostmine internetist sööstis lakke».

Maxima suunab koroonaviiruse leviku ajal kauplustesse lisatarneid, ühtlasi paneb inimestele südamele, et inimesed ei ostaks varuks liiga palju toitu.

«Kuna oleme väga kiire kaubaringlusega jaekaubanduskett, siis kaubakindluse kliendile tagab meie logistikakeskus, mis on suurim ühe katuse all tegutsev logistikakeskus Eestis. Tekkinud olukorra tõttu muutsime kiirelt oma kaubatellimise ning tarnimise igapäevaprotsessi ning suuname kauplustele lisatarneid, et tagada kaupade olemasolu,» ütles Maxima Eesti turunduse ja avalike suhete osakonna juht Janne Laik.

See võib tähendada mõne kaubagrupi puhul, et on hetki, kus mõnes poes on riiul ajutiselt või osaliselt tühi, kuid ükski kaubagrupp ei tohiks Laiki sõnul otsa saada ning alati on võimalik soovitud kaup asendada mõne teise samaväärsega.

«Leiame, et suudame pakkuda oma klientidele piisavaid kaubakoguseid, kuid on oluline, et inimesed ei ostaks varuks liiga palju toitu, sest olukorra muutudes võivad liigsuured kogused varutud toitu jõuda toidulaua asemel prügikasti. Näiteks üks Barbora tellimus, mille kogukaal oli 150 kilogrammi. See on ühe pere väga mitme kuu toiduvaru,» märkis Laik.

Lisaks poodides kasvanud kaubanõudlusele on ka nõudlus e-poe teenuse järele kasvanud. Kui tavapäraselt saab tellitud kauba koju kas samaks õhtuks või järgmiseks päevaks, siis praeguse seisuga on Maxima grupi e-kaupluse Barbora tellimused mitu päeva ette müüdud. Samas on kasvanud ka märkimisväärselt tellitavate koguste maht.

Barbora teatas neljapäeval, et lisas koroonaviiruse leviku tõttu klientidele võimaluse saada e-poe kaupa kätte kontaktivaba kohaletoimetusega.

Kulleritele on lisaks antud ka käte desinfitseerimisvahendid ning nad peavad puhastama käsi enne ja pärast kliendile tellimuse viimist.

Prisma Peremarketi e-poe tellimuste arv on koroonaviiruse puhangu ajal hüppeliselt kasvanud, peamiselt tellitakse hügieenitarbeid ja kauasäilivat toitu. Ühtlasi on ka keskmise ostu suurus kasvanud varasemaga võrreldes 30-40 protsenti.

E-Selveri tellimuste hulk on praeguseks kolmekordistunud. Selver on värvanud abijõudu kauplustest tellimusi komplekteerima, et leevendada kojutarne aegades tekkinud defitsiiti.