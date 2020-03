Airbnb lubab järgneva kuu broneeringuid tasuta tühistada

Koroonakriisi tõttu uuendas ettevõte oma tühistamiseeskirju, tänu millele saavad Airbnb kliendid tühistada lähituleviku reservatsioone ülemaailmselt, täismahus ja ilma igasuguste lisatasudeta. Teenustasud maksab ettevõte ise kinni. Muudatuse eesmärk on paindlikkuse pakkumine, et broneeringuid teinud kliendid ei peaks tundma rahalist sundi reisida, sõnas Business Insiderile ettevõtte tegevdirektor Brian Chesky.

Ettevõtte samm on aga saanud palju negatiivset tagasikaja majutuskohtade väljaüürijatelt, kelle peamine sõnum on, et paljudele on Airbnb kaudu majutuskoha üürimine olnud peamiseks sissetulekuallikaks ning rahalise vastutuse ainult võõrustajate õlule jätmine on ebaõiglane.