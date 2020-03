Tööinspektsioon vastab kõigile koroonaküsimustele eraldi veebilehel

Tööinspektsiooni meedianõunik Kristel Abel kinnitas, et töötajatelt ja tööandjatelt on arusaadavalt laekunud palju erinevaid küsimusi koroonaviiruse ja selle leviku mõjude kohta. Seetõttu loodigi Tööelu portaali eraldi koroona alateema, mis on leitav SIIT ja kus on selgitatud erinevaid tööelu puudutavaid aspekte seoses koroonapandeemiaga.