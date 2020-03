Selver lahtiolekuaegu ei lühenda

«Mida lühemaks muutub kaupluse lahtiolekuaeg, seda rohkem inimesi korraga poes viibib. Meie põhieesmärk on tagada inimeste ohutus ja kauba saadavus,» ütles Selveri juhatuse liige Kristi Lomp, kelle sõnul on parimad ohutu ostlemise meetmed üksi poes käimine ja iseteeninduse kasutamine. Enne ja pärast iseteeninduspultide kasutamist palus Selveri juht klientidel oma käsi desinfitseerida, milleks on kauplustes ka vastavad vahendid olemas.