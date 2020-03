Coop palub oma klientidelt operatiivsemat tegutsemist

Coop kutsub kõiki oma e-poe kliente, kes on kauba tellinud toidukappi, minema toidukaubale õigeaegselt järele. Vastasel juhul on pood sunnitud kaupa asjatult edasi-tagasi transportima.

Coopi e-kaubanduse juhi Mait Mäesalu sõnul on eCoopi toidukappidel pooleteisetunnised ajavahemikud, mille jooksul kliendil on võimalik endale sobival ajal tellitud kaubale järele minna. «Kui tavaolukorras oleme kliendile püüdnud alati vastu tulla ning võimalusel pikendanud 1,5 tunnist ajavahemikku, siis arvestades viimase nädala jooksul hüppeliselt kasvanud huvi, pole meil paraku võimalik seda teha, sest järgmises 1,5 tunnises ajavahemikus peavad kapis olema juba järgmiste klientide tellimused,» kirjeldas Mäesalu olukorda.

Toidukaupade tellimine eCoopi kaudu kasvas järsult alates reedest ning kuigi ettevõte on kaasanud abijõude, on nõudlus teenuse vastu püsinud suuremana, kui e-poed teenindada on jõudnud. Coopi toidukappidesse on võimalik tellida nii tavalist kui ka külmutatud kaupa.