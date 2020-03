Hambaarstide Liit: hambaravi peaks hetkel otsima vaid erakorralise juhtumi puhul

Eesti Hambaarstide Liit on hetkel koostamas nimekirja asutustest, kes igas maakonnas hakkaksid osutama esmaabi. Tulenevalt valitsuse otsusest peatada haiglates plaanilise ravi osutamine, otsustas EHL, et kuna teenuse osutamine on koroonaviiruse pandeemia tõttu potentsiaalselt ohtlik nii patsientidele kui ka arstidele, tuleks plaanilise hambaravi teostamine edasi lükata.

Seda kahel põhjusel. Esiteks, kuna teenuse osutamisel on arst ja patsient väga lähedases kontaktis ning teenuse osutamise käigus levib paratamatult patsiendi sülg, siis on arstil ja õel ilma erilist kaitseriietust ja maski (FFP2-FPP3) kasutamata suur oht nakatuda. Kaitseriietusest on aga hetkel paljudes kohtades puudus. Teiseks tekib turbiin puuri kasutamisel aerosooli pilv, mis levib kuni viie meetri kaugusele ja mis haiguse olemasolul saastab kogu ruumi pinnad. Eeldus, et COVID-19 viirus võib pindadel püsida kuni 72 tundi, teeb sama kabineti kasutamise järgmise patsiendi jaoks hetkeolukorras ohtlikuks. Nakkuse edasikandumise vältimiseks on tarvilik hoolikas puhastamine iga patsiendi järgselt. Seepärast on EHLi poolt väljatöötamisel ka täpsed juhised, kuidas vastuvõtte läbi viia, kuidas pindu puhastada ja kuidas ohtlikke jäätmeid käidelda.

«Ühesõnaga me töötame lahenduste tarvis 24/7», kirjeldas hetkeolukorda Eesti Hambaarstide Liidu juhatuse liige Kattri Arge, kes kinnitas lisaks, et vältimatut abi peavad inimesed loomulikult saama ja selle püüavad EHLi liikmed tagada. Lähipäevil on seetõttu oodata nimekirju konkreetsetest asutustest, kes hakkavad erakorralist abi vajavaid patsiente vastu võtma. Kuniks vastavaid nimekirju väljastatud pole saab kindlasti pöörduda esmaabi saamiseks Tallinna Hambapolikliinikusse ja Tartu Ülikooli Kliinikumi.