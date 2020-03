Kõik suuremad toidupoed tegelevad hügieeninõuete tõstmisega

Prisma edastas pressiteate vahendusel, et kõikides nende esindustes on võetud kasutusele täiendavad hügieeniprotseduurid. Töötajatele on ette nähtud kinnaste kasutamine kõikides osakondades ning infolettidele on paigutatud desinfitseerimisvahendid, millega kliendid saavad poes oma käsi puhastada. Et ostukärusid, -korve ja -pindu regulaarselt puhastada, on kaasatud täiendavaid töötajaid puhastus- ja koristusfirmadest.

Coopi kommunikatsioonijuht Martin Miido rääkis, et nende poodides alustati üldkasutatavate pindade tavapärasest sagedamat puhastamist juba enne riikliku eriolukorra väljakuulutamist. Töötajatele on tagatud nii õpetused kui ka vahendid tihedamaks desinfitseerimiseks ning erinevates Coopi ühistutes on lisaks kasutusele võetud veel maskid, visiirid jm taolised kaitsevahendid. Alates teisipäevast mängivad Coopi siseraadiotes ja infoekraanidel kliente informeerivad klipid sellest, kuidas hoida end ja teisi viiruste leviku eest, ning poodidesse on paigaldatud ka õpetlikud plakatid.

Coopi teabeplakat haiguste leviku piiramiseks. FOTO: Coop Eesti Keskühistu

Teisipäeva õhtuks pidid kõikide Maxima poodide põrandatele maha saama märgistused, mis manitsevad kliente kassajärjekorras distantsi hoidma. Kliendid saavad ka oma käsi desinfitseerida nii kauplustesse sisenemisel kui väljumisel. Kõik Maxima töötajad peaksid ettevõtte pressiesindaja Regina Salmu sõnul saama individuaalsed desinfitseerimisvahendid (näomaskid ja kätepuhastamise vedelikud) vähemalt tänase ja homse jooksul. «Tõhustamaks veelgi meie töötajate kaitset nakatumise eest paigaldatakse järgmise nädala lõpuks kõikide kaupluste kassadele läbipaistvad plastikseinad,» teatas Salmu tulevikuplaanidest, lubades ka, et kauplustes viiakse igapäevaselt läbi süvendatud puhastus.

Rimi kommunikatsioonijuht Katrin Bats sõnas, et ka nemad üritavad oma töötajatele jagada kindaid ja maske, ent oluliseim muudatus on kaupluste lühem lahtiolekuaeg (10:00-21:00), mis jätab töötajatele rohkem aega pindade süvitsi puhastamiseks. Samuti kinnitas Bats, et omaalgatuslikult on eesliinile läinud nooremad töötajad ja vanemaid hoitakse kassadest võimalusel eemal. Nii nagu teisteski poodides, on ka Rimis klientide jaoks olemas käte desinfitseerimise võimalus. Piiratud on lahtiselt müüdavate toodete arvu ning mõned Rimi ekspresspoed on ka suletud, et katta tööjõu vajadused suuremates esindustes.