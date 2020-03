Baltikumi suurim e-pood pakub inimestele erioluorras tööd

«Mõistame, et suur hulk inimesi on hetkel majanduslikult väga raskes olukorras, mistõttu pakume võimalust liituda ajutiselt e-poe meeskonnaga neil, kes on kaotanud oma töö seoses praeguse olukorraga. Suurenenud tellimuste hulga tõttu vajame abikäsi nii lattu kui ka väljastuspunkti. Nõudluse suurenemisel oleme varasemalt kasutanud ettevõttesiseseid ressursse, kuid otsustasime, et praeguses olukorras on mõistlikum pakkuda seda võimalust inimestele, kes vajavad lisatööd,» rääkis Kaup24 tegevjuht Dainius Liulys.