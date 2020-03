Tarbijakaitse koondas enimesitatud küsimuste vastused ühte paika

TTJA on kokku koondanud tarbija õigusi puudutavad korduma kippuvad küsimused, mida neile koroonapandeemia ajal esitatud on. Küsimused ja vastused puudutavad reiside tühistamist või pooleli jäämist, meelelahutuslike teenuste saamata jäämist, kinkekaartide tingimusi, kaubandust jpm. Vastused ja selgitused on leitavad SIIT.