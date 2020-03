Omniva: 7 põhimõtet paki- ja postitoiminguteks eriolukorras

Koroonaviirus levib piisknakkusena, mistõttu tasub vältida kaubanduskeskuseid ja rahvarohkeid kohti. Igaüks saab oma nakatumise riski vähendada, kui kasutab saadetiste edastamiseks just õues asuvaid pakiautomaate. Kaupa e-poodidest tellides eelista samuti võimalusel õuesasuvat kontaktivaba automaati kullertranspordile ja postkontorile.

Käte pesu ja desinfitseerimine on teadaolevalt parim kaitse viiruse eest. Omniva töötajad on varustatud des-vahenditega ning Tallinna ja Tartu pakiautomaatide ekraane puhastatakse igapäevaselt, teistes piirkondades nii tihti kui võimalik. Lisaks hügieeninõuetest kinnipidamisele aitab tervena püsida ka otsese füüsilise kontakti vältimine avalike pindadega. Näiteks saab pakiautomaadi puutetundlikku ekraani kasutada ka kinnastega.

Piisknakkusena leviv viirus võib levida ka materjalidele ja pindadele, mida nakatunu kätega katsub. Vaatamata sellele, et viirus paberil pikalt vastu ei pea, palub Omniva võimaluse olemasolul tasumisel kasutada sularaha asemel pangakaarti. Selleks, et vältida kontakti makseterminaliga on võimalik kõikides pakiautomaatides tasuda ka viipemaksega.