Arutult suurtes kogustes toidu ostmine kasvatab vaid toidujäätmete koguseid

«Nii saame vähendada toiduraiskamist kodudes kui ka kauplustes. Tarbijate, edasimüüjate ja tootjate koostöös saame tagada selle, et meie lemmikuid tooteid on võimalik kõigil soovijatel osta,» ütles Eedra. Ta rõhutas, et toodete läbimõtlemata hulgiostmine võib igapäevastest toiduainetest ilma jätta need, kel pole võimalust suuri koguseid ette osta või kes niisamagi tihti poodi ei satu, näiteks suurpered või eakad.