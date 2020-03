Rimi tahab Eesti muusikutele leiva lauale tuua

«Tänases olukorras saavad eriti raskelt lüüa meie muusikud, kelle esinemised on lükatud teadmata ajaks edasi – kutsume kõiki kaupmehi üles mängima siseraadiotest ainult Eesti heliloomingut, et anda omapoolne panus keerulisel ajal läbi autoritasude,» rääkis Rimi Eesti juht Vaido Padumäe. «See on üks võimalus, et midagigi meie muusikute ning autorite jaoks ära teha. Kindlasti loob Eesti muusika ka kauplustes helgema meeleolu,» lisas ta.