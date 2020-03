Auto tehnoülevaatusega peab tegelema ka kriisiolukorras

«Eriolukorraga mõtlevad kõik ministeeriumid võimaluste peale, kuidas viiruse levikut parimal moel peatada. Üks teemadest oli sõiduki tehnilise kontrolli kohustuse edasilükkamine,» sõnas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete nõunik Taavi Audo, kellele kinnitas omakorda teede- ja raudteeosakonna juhatja Ain Tatter, et MKM ei kavanda algatada eelnõud eriolukorra tõttu sõiduki tehnilise kontrolli kohustuse edasilükkamiseks.

Seda ametlikku seisukohta jagavad ka maanteeamet ja politsei- ja piirivalveamet (PPA), sõnades et tagada tuleb igapäevase elu toimimine varasematele normidele võimalikult sarnasel tasemel ja liiklemine peab kõigi jaoks ohutu olema.

«Liiklusohutuse vaates on oluline ka eriolukorras tagada, et meie teedel ei liikleks sõidukeid, mis võiksid ohustada liiklejaid. Seetõttu sõidukite tehnoülevaatusest vabastamise erandit hetkel ei tehta. Ülevaatuspunktides on võimalik rakendada erinevaid ohutusmeetmeid, kaitsmaks oma töötajaid ja kliente. Ülevaatuspunktis ei puutu kliendid ja töötajad olulisel määral kokku ja seal on võimalik tagada ohutusmeetmeid. Juhul kui ülevaatus aegub karantiini või haiguse ajal, siis on lubatud pärast karantiini lõppemist või tervenemisel sõita ülevaatusteta sõidukiga lühemat teed pidi ülevaatuspunktini,» täpsustas nüüdseks kõigi osapoolte vahel kinnitatud ametlikku seisukohta PPA juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo.

Plaan oli siiski olemas

Amservi järelteenindusjuhi Ahti Aasala sõnul käis MKM siiski Eesti Tehnoülevaatajate Liidule välja mõtte, et äkki lükkaks tehnoülevaatuste kohustust seoses eriolukorraga riigis edasi. See ajendas liitu ja sinna kuuluvaid ettevõtteid plaanile vastama ja juhtima riigi tähelepanu võimalikele ohtudele, mis selle ideega kaasnevad.

«Igal kuul läbib Eestis tehnoülevaatuse tuhandeid sõidukeid, mistõttu tuleb tehnoülevaatuste teostamist kindlasti ka eriolukorras jätkata, sest vaid nii saame tagada, et liikluses osalevad ainult tehniliselt korras autod. Ainuüksi praegu suunatakse igal kuul 16% autodest korduvülevaatusele, mis tähendab, et kontrolli saabunud sõidukitest suurel osal esineb mõni olulise tähtsusega puudus,» rõhutas Aasala, et koroonaviiruse leviku riski maandamine liiklusohvirte hinnaga ei saa olla mõeldav.

Tehnoülevaatuse automaatsel pikendamisel satuksid Aasala sõnul teedele sõidukid, mille pidurid või valgustusseadmed ei tööta, või on kulunud näiteks veermik ja rehvid. Paljudel juhtudel leitakse tema sõnul tehnoülevaatuses probleeme ka keskkonnasäästmise normidele vastavusega. «Selliste vigadega sõidukid kujutavad ohtu nii nende kasutajatele kui ka kaasliiklejatele, lisaks ka meie keskkonnale,» tõi Aasala välja. Tema hinnangul on tehnoülevaatuspunktide töötajad nagu arstid või apteekrid, kes hoolitevad teiste inimeste tervise eest ja kes sarnaselt arstidele ja apteekritele kasutavad hetkeolukorras oma töös vajalikke ettevaatusabinõusid.