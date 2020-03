K-rauta hakkab piirama külastajate arvu ja ootab konkurentidelt sama

Lisaks paigaldatakse kaitseklaasid kõikidesse kassadesse ja infokioskitesse ning nii töötajatele kui klientidele on käepärast kindad ja desinfitseerimisvahendid. K-rauta on juba edastanud Kaupmeeste Liidule soovituse kehtestada klientide arvu piirang vastavalt kaupluse suurusele ning nõude külastada poodi üksi.

«Külastajate arvu piiramine on riskide maandamiseks eluoluline meede, mida soovitame ka kõigile teistele Eestis tegutsevatele kaupmeestele,» ütles K-rautat omava Kesko Senukai Eesti juht Donatas Zalobaitis. «Näeme praegu ostude põhjal, et karantiiniperioodil otsitakse kodust tegevust, valmistutakse tavapärasest aktiivsemalt aiahooajaks ning tehakse koduseid remonditöid. Pakume juba praegu klientidele võimalust lasta kaup komplekteerida ja tuua koju, aga tahame jätkuvalt hoida avatuna ka kauplusi ja mõistame, et see tähendab palju karmimate reeglite järgimist. Jaekaubanduses töötab üle 25 000 inimese ning inimesed vajavad igapäevakaupu ka kriisiajal,» lisas ta.