Galerii ⟩ Maxima paigaldab kassadesse turvaklaase

Et süvendada turvatunnet nii oma klientides kui ka töötajates otsustas Maxima oma kassadesse turvaklaasid paigaldada, mis peaks piisknakkuse levikut veelgi takistama. Firma meediajuht Regina Salmu kinnitas, et tänaseks on turvaklaasid paigaldatud 2/3 Maxima kauplustest ning töötatakse selle nimel, et nädala lõpuks oleks need olemas kõikides esindustes.