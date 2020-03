Reisikorraldajad kutsuvad üles reise edasi lükkama, mitte tühistama

Sama kinnitas ka firma Tensi-Reisid juht Sirje Kurrikoff, kelle sõnul on neile suuri finantsilisi pingeid tekitanud veel lisaks tarbijakaitse poolt sätestatud 14-päevane tagastuskohustus alates kliendi avalduse saamisest. Kõik lähitulevikus reisita jäänud kliendid soovivad seetõttu raha tagasi saada samal ajal ja olukorras, kus ettevõttesse raha sisse ei liigu. Kurrikoff toonitas, et küsimus pole klientidele raha tagastamise tahtmatuses, vaid selles, et tarbijakaitse poolt seatud piirangud panevad ettevõtted olukorda, kus neil pole võimalik väljaminekuid hajutada ning eriolukorras mõistlikku tegevuskava välja mõelda.

Siinkohal on siiski paslik mainida, et ka tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet on teinud reisijatele üleskutse reisifirmadega paindlikke lahendusi ja kokkuleppeid otsida.

Ka reisikorraldajate rahad on kinni

Kurrikoff rääkis, et pakettreiside puhul ei tagasta lennufirmad reisikorraldajatele ärajäänud lendude eest raha sama kiirelt, kui nõuab tarbijakaitse reisijatele ärajäänud teenuse eest maksmist. «Me ootame, et Euroopa Liidust tuleks mingi normaalne direktiiv, mis sõnastaks, et reisikorraldaja maksab tagasi kogu raha, mis tema käes on, mis on täitsa loogiline, aga ei maksa tagasi seda raha, mis on lennufirma käes, enne kui lennufirma seda ära ei maksa,» selgitas Kurrikoff antud olukorra frustreerivust pakettreiside korraldajate jaoks.

Ka Novatoursi turundus- ja suhtekorraldusjuht Olev Riisberg sõnas, et koroonapandeemia olukorda ei ole täna kehtivad direktiivid võimelised täies mahus reguleerima, seega ootavad kõik reisiettevõtjad hetkel täpsemaid suuniseid Euroopa Komisjonilt.

Peamine sõnum antud olukorras nii Euroopa Komisjoni poolt kui ka lokaalselt on võtta ühendust oma reiskorraldajaga ning leida üheskoos sobivaim lahendus, mis tooks nii ettevõtjale kui ka kliendile selles kriisiolukorras võimalikult vähe kahju. Kurrikoff Tensi-Reisidest selgitas näiteks, et isegi kui kliendid võtaksid vautšeri osale reisisummast - näiteks 600 eurose maksumusega reisist 200 euro väärtuses ja 400 eurot soovivad tagasi - aitaks see kujunenud olukorras reisifirmasid kõvasti.