Lugeja küsib: kas tööandja võib praeguses eriolukorras kutsuda inventuuri tegema?

Postimehele kirjutas murelik lugeja, keda kutsuti lähitulevikus inventuuri tegema käimasoleva pandeemia ajal. «Osa töötajaid on kaugtööl – kas neid võib kohustuda tööle tulema kontorisse ja lattu tooteid lugema, kus viibib koos 5-6 inimest,» kirjutas ta.

Tööinspektsiooni meedianõunik Kristel Abel vastas, et töölepingu järgi on töötajal kohustus täita kokkulepitud tööülesandeid ning tööandja maksab selle eest töötasu. «Kui tööandja ja töötaja on kokku leppinud kaugtöö tegemises, siis tuleb vaadata kaugtöö kokkuleppe tingimusi – nt kas töötajal on kohustus mingid päevad käia töökohal või on töötajal teatud perioodil õigus töökohale minemisest keelduda ja töötab üksnes kodukontorist,» kirjutas Abel.

Samuti mängib rolli antud olukorras see, kas töötaja peab Vabariigi Valitsuse korralduse kohaselt viibima 14-päevalises isolatsioonis, või mitte (kohustuslik on see näiteks reisilt tulnutele või koroonaviiruse sümptomitega inimestele). Riiklik isolatsioonikorraldus on kõrgem, kui tööandja oma.

Lisaks selgitas Abel, et kui töötajad tööpostile lähevad, tuleb töö korraldada selliselt, et töötajad puutuksid üksteisega võimalikult vähe kokku, ning et tagatud oleks desinfitseerimisvahendid. Inventuuride puhul tähendab see, et kaasata tuleks nii vähe töötajaid, kui võimalik.

Inventuuride teostamine antud hetkel keelatud ei ole. Küll aga kutsus Abel üles mõistlikkusele ning pani kõigi südamele, et igasuguste otsuste tegemisel peaks lähtuma hetkel ühiskonnas toimuvast. «Tööandja peab kaaluma, kas praeguses olukorras on mõistlik korraga mitu töötajat kutsuda töökohale,» selgitas Abel.