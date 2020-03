Comarketid pikendavad külastatavuse hajutamiseks oma lahtiolekuaegu

Positiivsest küljest toob Põld välja asjaolu, et poekülastuste sagedus on langustrendis ja keskmine ostukorv on kasvanud - see tähendab, et inimesed käivad poes harvem ning just seda eesmärki üleriigiliste ettevaatusabinõudega saavutada tahetaksegi. Et külastatavust veelgi hajutada, korrigeerib ABC Supermarkets ka oma poodide lahtiolekuaegu, mis kriisi alguses said lühendatud kella 20-ni. «Alates 30. märtsist oleme avatud kella 21-ni. See täiendav tund võimaldab veelgi hajutada klientide läbikäidavust päeva jooksul ning maandada inimkontakte,» ütles Põld, lisades et eakad ja riskirühma kuuluvad kliendid võiksid poodi külastada pigem hommikutundidel ning ülejäänud kliendid ajastada poekülastuse pärastlõunale või õhtupoolikule.