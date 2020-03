Eesti bussifirmad vajavad kriisi üleelamiseks riigi tuge

Eelmisel nädalal langes kaugliinidel sõitjate arv piletimüügikeskkonna T Pilet juhi Ingmar Roosi kinnitusel 82%. Tänaseks on suletud üle kahe kolmandiku Eesti-sisestest väljumistest ning näiteks Valgast Tallinnasse bussiga enam ei saagi.

«Rahvusvaheline võrk seisab meil täielikult. Kui me teeme tavakuus rahvusvaheliselt 1,2-1,3 miljonit kilomeetrit sõite, siis aprillis-mais teeme 0. Eestis sõidame keskmise 700-800 tuhande kilomeetri asemel ühes kuus heal juhul 100-150 tuhat. Kesmisest koguliikluse mahust jääb Lux Expressis alles hetkeseisuga umbes 7-8%, kuna praeguseks oleme sulgenud liikluse nii oma Läti, Leedu kui ka Peterburi baasides,» selgitas olukorda omakorda Lux Expressi tegevjuht Janno Ritsberg, kelle viimane sõnum on, et inimeste tervisele mõeldes peaks riik tegelikult kaaluma kõikide riigisiseste kaugreiside, ka rongiliikluse, peatamist.

Hansabussi nõukogu esimees Neeme Tammis nõustus, et sellist varianti peab kaaluma, kuigi otsustada on väga raske, sest et hetkel on sõitude jätkamise või seismapaneku puhul valik kahe väga halva variandi vahel. Ühelt poolt tähendaks kaugliinide seisma panemine kindlustunnet, et koroonaviirus sel viisil ei levi. Teisalt, kui vajalikud asutused nagu apteegid, poed, postkontorid jt jäävad avatuks ainult tõmbekeskustes, on neist kaugemal elavatel inimestel neile ligipääsu vaja, kuna kõigil pole isiklikku autot ja samuti pole kindel, kas kohalikud sotsiaaltoe teenused suudavad olukorda ära hallata.

bussifirma Hansa Grupi juht Neeme Tammis. FOTO: Aivar Pau

Sektorisiseselt ollakse aga samal ajal mures, et ilma riigi abita ei pruugi kaugliinide bussiliiklus ka kriisijärgselt toibuda. Näiteks Lux Expressi omaniku Hugo Osula sõnul opereerib tema firma antud hetkel hinnanguliselt 100-120 tuhandelise kahjumiga kuus, kuhu lisanduvad veel organisatsiooni kulud.

T Pileti juhi Ingmar Roosi sõnul on linnadevahelise veoteenuse näol tegemist elutähtsa haruga ning unustada ei tohiks, et bussidega veetakse peale inimeste ka olulisi saadetisi – verd, viiruseproove, elundeid jpm. Riik aga tõrjub Roosi, Ritsbergi ja ka Tammise kinnitusel kommertsliinide lähenemiskatseid ühise laua taha istumiseks.

«Minu sõnum on see, et kui üks ärivaldkond suudab end normaalsetes tingimustes ära majandada selliselt, et talle pole vaja riigi toetusega väetist peale valada, ei tähenda see, et selle ärivaldkonna võiks kriisiolukorras tähelepanuta jätta või ebaoluliseks kuulutada,» võttis Roos asja tuuma kokku ja selgitas lisaks, et keegi ei taotle riigi abiga selles sektoris mingit kasumit, vaid eesmärk on see aeg üle elada niimoodi, et kogutud rasv ei põleks päris miinusesse ja ei tekiks olukorda, kus töötajad tuleks koju saata ilma, et bussifirmadel oleks võimekust neile isegi koondamisrahasid välja maksta.

24.03. Tallinna bussijaamas valitseb tühjus. FOTO: Tairo Lutter

Ootused riigile