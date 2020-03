Kuidas töötajaid korrektselt teavitada töötasu alandamisest

Töölepingu seadus (TLS) võimaldab tööandjal ettenägematutest, temast mitteolenevatest majanduslikest asjaoludest tulenevalt vähendada töökoormust ja töötasu kuni kolmeks kuuks 12-kuulise ajavahemiku jooksul. See on tööandja ühepoolne otsus, mis ei eelda töötajaga kokkulepet ega töölepingu lisa vormistamist. Töötasu saab alandada kuni riigi poolt kehtestatud töötasu alammäärani, milleks 2020. aastal on kas 584 eurot kuus täistööaja puhul või 3,48 eurot tunnis tunnitasu olukorras. Töötasu vähendamisest peab ette teatama vähemalt 14 kalendripäeva (ehk et koroonaviiruse pandeemias ei tohi töötajate märtsi palku tagantjärele alandada)!

Töölepingu seadus kohustab tööandjat teavitama töötajate usaldusisikut või tema puudumisel töötajaid otse, kui on plaanis teha palgakärpeid (TLS § 37 lõik 4). Selle seaduse kohaselt peab tööandja jagama teavet kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kui poolte vahel ei ole kokku lepitud teisiti (töötajate usaldusisiku seaduse 5. peatükk + § 21 lõik 1). Seega võib tööandja esitada töötasu vähendamise teate e-kirja teel, kuid peab veenduma, et töötaja või usaldusisik on selle kätte saanud (nt küsib kinnitust e-kirja kättesaamise kohta). Vaidluse korral peab tööandja suutma tõendada, et millal ja mil viisil on teade töötajale või usaldusisikule kätte toimetatud.