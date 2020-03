Ülemiste keskus sulgeb homsest ligi 200 kauplust

Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits kinnitas, et nad on sulgemisteks valmis ning kõigil avatud pindadel tagatakse jätkuvalt terviseameti ohutusnõuded. «Kaubanduskeskuste sulgemise otsus oli juba tükk aega õhus ja ilmselgelt on neid, kes seda pooldavad, ja neid, kes mitte. Ka riigiti on kaubanduskeskuste regulatsioonid sel keerulisel ja raskel ajal erinevad. Loodan väga, et ranged meetmed kannavad vilja ja saame mõne nädala möödudes täheldada viiruse taandumist».