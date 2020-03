Galerii ⟩ Kristiine keskuse kliendid säilitasid kaine mõistuse

«Mõistagi on see olukord kaubanduskeskustele ja meie üürnikele äärmiselt raske. Kuna mõnda meie üürnikku on kujunenud olukord rohkem kahjustanud kui teisi, ei saa meil olla kõigi jaoks ühesugust lahendust, vaid pigem anname endast parima, et proovida lahendada taotlused parimal võimalikul moel igal üksikjuhul eraldi,» rääkis Metsvaht. Ta lisas, et finantskulusid, mida kannatavad nii üürnikud kui ka keskus, on hetkel veel võimatu hinnata, kuna kõik on kriisi kestvuse ja tuleviku suhtes teadmatuses.