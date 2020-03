Omniva kullerid ei astu eriolukorra vältel siseruumidesse mitte mingil juhul

Teave taolisest korraldusest on eriti oluline kortermajades elavatele vanematele või liikumispuuetega inimestele, kellel puudub võimekus raskeid pakke käidelda. Illustreeriva näitena kirjutas oma kogemusest lehelugeja, kes kasutas Omniva kullerteenust, et oma teises linnas elavale 67-aastasele ja füüsiliselt nõrgale ämmale toidumoona saata. Saadetud pakk kaalus kirjutaja sõnul üle 20 kilogrammi ning saatmisel eeldas ta, et kuller toimetab paki kortermaja neljandal korrusel elava ämma ukse taha. Nii see siiski ei läinud ja kuigi kullerilt sai paki ülesse viimist eraldi palutud, tuli vastuseks, et eriolukorras ei sisene Omniva kullerid hoonetesse – ei era- ega kortermajadesse.

Omniva meediasuhete juht Mattias Kaiv sõnas omalt poolt, et tänases eriolukorras peab firma tagama oma töötajate turvalisuse, et sujuv paki ja postiteenus oleks tagatud ka edaspidi. «Üks meetmetest näeb ette ka seda, et meie töötajad ei sisene saadetiste üleandmiseks siseruumidesse, vaid teevad seda vabas õhus. Kuivõrd värskes õhus on nakatumise risk väiksem, siis vähendame nii tõenäosust, et nakatub meie töötaja. Samal ajal tagame ka kliendi suurema turvalisuse (mis on eriti oluline just kõnealuse riskirühma suhtes),» täpsustas Kaiv.

Omniva kodulehel, tõsi, ei ole antud nõue just kõige selgemalt sõnastatud. Ühes punktis on kirjas, et kullersaadetiste üleandmiseks ei sisene kullerid siseruumidesse ja saadetise üleandmine peab toimuma vabas õhus. Sama alapeatüki («Eriolukorra ajal meie töötaja...») all on aga ka kirjas näiteks, et töötaja «hoiab kliendiga vähemalt 1m distantsi ning annab saadetised võimalusel üle kontaktivabalt ja vabas õhus.»

Et tulevasi sekeldusi vältida, tuleks Kaivu sõnul kõigil kullerteenuse kasutajatel arvestada, et eriolukorras võivad kullerid keelduda siseruumidesse sisenemast. «See on nii klientide kui töötajate turvalisuse huvides. Enamik saadetisi on oma kaalult siiski jõukohased ka vähem võimekatele pakisaajatele,» lisas Kaiv.