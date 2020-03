Kaitsevahendeid ostes tuleb säilitada kriitiline mõtlemine

Praeguse kriisi ajal saavad tarbijad ja kauplejad, eelkõige erinevad platvormid ja ostukeskkonnad, kaasa aidata sellele, et internetis ei leviks inimeste turvalisust ohustavaid petuskeeme ja võltstooteid. Tarbijail tuleb pakkumisi kriitiliselt hinnata ning anda müügikeskkonnale põhjendamata või eksitavate väidete kohta tagasisidet.

Euroopa Liidu liikmesriikide tarbijakaitseasutused koostöös Euroopa Komisjoniga kontrollivad ja kaardistavad netikeskkondi, et tuvastada ja peatada pakkujaid, kes kasutavad ära kriisi ja riikides kehtivat eriolukorda.

Tuletame tarbijatele meelde, et ELi liikmesriikide valitsused ning riikide volitatud asutused on esitanud teaduslikud tõenduspõhised ametlikud juhised, kuidas vältida COVID-19 infektsiooni. Samuti peaksid veebiplatvormid ja muud ostukeskkonnad tegutsema vastutustundlikult, et välistada kauplejad, kes kasutavad eelpool nimetatud tavasid.