Tallink Takso hakkab kaupa vedama

«Inimeste asemel liiguvad täna pakid ja huvi kauba vedamise vastu üha kasvab. Kuigi taksofirmad on loodud eelkõige inimeste sõidutamiseks ja ettevõtted on teinud kõik endast sõltuva turvalise ja kontaktivaba teenuse pakkumiseks, võib pakivedu meie jaoks muutuda vähemalt järgneva kuu jooksul peamiseks tegevuseks,» märkis Tallink Takso juhatuse liige Tõnu Uusmaa.

Taksofirma alustas kullerteenuse katsetustega paar päeva tagasi, kauba vedamise tellimusi on tulnud seinast seina, näiteks üks ettevõte tellis büroost töötoolide laialiveo kodukontoritesse, lisaks peab taksofirma ka toitu, dokumente ja tehnikat.

Uusmaa lisas, et uueks normaalsuseks taksoturul on saanud, et klient ise ei pea enam tingimata autos istuma.