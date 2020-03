E-nädal toob sooduspakkumised enam kui sajalt veebipoelt

Aktsiooni eesmärk on toetada kohalike e-kaupmeeste tegevust, julgustada inimesi Eesti e-poodides ostlema ning turgutama seeläbi löögi alla sattunud kaubandussektorit. Kõik pakkumised on koondatud lehele pakkumised.delfi.ee.

Eesti E-kaubanduse Liidu tegevjuhi Tõnu Väädi sõnul on e-ostlemine viimastel nädalatel hoogustunud. «Mugav ja tänast olukorda arvesse võttes ka tervist hoidev e-ostlemine näitab kasvutrendi. Kaupmeeste ühiselt korraldatud e-nädalalt leiavad sobivad pakkumised nii raamatukoid kui ka spordihaid, aga ka need, kes seavad kevadsuviseks hooajaks korda oma koduaeda, plaanivad teha remonti, aga ka need, kes vajavad tehnikat-elektroonikat,» sõnas Väät.