Kriis on e-kaubanduse võimalus

E-Kaubandus – 20 aastat tagasi nišikanal, täna kaubanduse ja äri oluline, sageli lahutamatu osa, lausa omaette majandussektor. E-kaubanduse globaalne turg on viimastel aastatel kasvanud 10% aastas. Nüüd on seda võimendanud ilmselt veel tükiks ajaks kestma jääv kriis. Online-kaubandus on kasvanud kuu aja tagusega võrreldes kuni 30%. Internetist ostavad nii need, kes tegid seda enne, kui ka paljud uued kliendid. Suure tõenäosusega jäävad tarbijakäitumise muutused kestma ka peale kriisi.

Koroonaga kaasnev deglobaliseerumine annab tugeva eelise nii kohalikele tootjatele kui kaupmeestele. Tsiteerides taas Ansipit, «ei tohi head kriisi lasta raisku minna». Võimalusi tundub jaguvat. Tasuks vaadata kasvõi esmatarbekaupade turul toimuvat. Kellelgi ei jõua platvorm nõudlusele järele. Kellelgi ei jõua pakkimine järele. Kohale toimetamine on probleem. Võta kätte ja tee paremini, kuid mõtle enne investeeringu tegemist ka järgnevale kolmele punktile.

1. Mõtle tulevikule ja kasvule kohe

Viimastel aastatel on e-kaubandus lapsekingadest välja astunud. Nii nagu on kasvanud tarbijate usaldus veebipoest ostmise vastu, on kasvanud ka nõudmised tehnilise poole kvaliteedile, laadimiskiirusele ja kasutusmugavusele.

Hea kasutajakogemus ei ole mingi mööduv trend. Hästi peab olema läbi mõeldud kogu klienditeekond, et ostu tegemine oleks võimalikult kiire ja lihtne. Mobiilsetele seadmetele kohanduvus ja võimalus ühe sõrmega navigeerida on kohustuslikud.

Tarkvara valides ära mõtle ainult tänasele, vaid ka, kuidas kasvab äri ühe, kalme, kolme aastaga. Mõtle, milline võiks olla sinu veebipoe elutsükkel ja kasvustrateegia, no näiteks midagi sellist:

1) Alustad veebipoega ja teed lastetoast lao.

2) Lastetuba jääb väikseks ja kolid lao garaaži.

3) Garaaž jääb väikseks ja midagi ei leia enam üles. On vaja ladu ja logistikalahendust. Teenusepakkujaid on, aga ikkagi ebaõnnestuvad juba siin paljud, sest sujuvaks toimimiseks vajab veebipood nüüd igasugu liidestusi ja lisa-arendusi. Eraldi juppidena lisades võib see päris kalliks maksma minna. Suvalisest platvormist enam ei piisa ja oled liiga väikse tarkvara lõksus.

4) Kui end eelnevatest etappidest läbi vead, koged järgmise väljakutsena ilmselt ostudega seotud töövoo kasvamist üle pea jne.

Sellega paralleelselt mõtle läbi veebipoe turundamise elutsükkel ja strateegia, no näiteks midagi sellist:

1) Kellegi blogipostituse juhiseid järgides teed valmis esimesed Facebooki reklaamid.

2) Kuigi Google Ads keskkond on juhisega võrreldes oluliselt muutunud, saad närve kulutades hakkama ka Google'i otsingureklaamide seadistamisega.

3) Pool aastat hiljem avastad, et reklaamidesse pillutud tuhanded eurod ei ole suurt midagi tagasi toonud

Võib- olla on isegi parem, kui sa veebipoeplatvorme promovaid artikleid internetist ei loe. Mitte platvorm ei peaks dikteerima äri, vaid tehnoloogia kohanduma sinu äri vajadustega. Lõpuks on otsustavad siiski ärimudel ja kogu protsessi sujuv toimimine.

2. Ära alahinda alginvesteeringut

Hobid maksavad raha. Kõik teavad ja arvestavad sellega. Äri mõte on teenida raha. Lihtne, kuid läheb meelest ära. Täna langevad veebipoed, mille alginvesteering on alla 5000 euro, hobikategooriasse. On tore, kui hobiprojekt läheb tööle ja kasvab äriks, aga pole ka katastroof, sest kogemus ja katsetamisrõõm on ka väärtused. Kes soovib end kriisiajal hobiliigas proovile panna, siis palun väga. Internet on täis blogipostitusi, tasuta platvorme ja õpetusi.

Loomulikult on ettevõtjal niigi palju kulusid. Kust vähegi saab, tahaks kokku hoida. Investeeriks alles siis, kui pood juba käivet ja kasumit toodab. Paraku on see nõiaring. Ka Amazon kandis esimestel aastatel mitu miljonit kahjumit, et lõpuks turuliidrina konkurentsist väljuda.

3. Virtuaalsel turuplatsil on enamus kohad võetud

Veel 5-10 aastat tagasi oli võimalik küllastumata nišis uue veebipoega kohe raha teenida. Täna on praktiliselt kõigis niššides olemas poed, mis näevad head välja ja oskavad ka oma äri professionaalselt ajada. Aastate 2015-2019 globaalne statistika näitab, et uutest veebipoodidest ca 40% ebaõnnestuvad. Nende seas on nii mikroärisid kui keskmise suurusega ettevõtteid. Fakt on see, et enamik uutest veebipoodidest ei suuda esimese kahe aasta jooksul teenida isegi 1000 eurot müügitulu kuus.

Aga samas: mis siis?