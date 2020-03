SEB läheb üle eelregistreeritud kontoriteenindamisele

«Pangakontori külastajate arv on viimase kahe nädala jooksul vähenenud umbes poole võrra, kuid eriolukorras võiks kontorikülastus olla veelgi enam läbi mõeldud ja planeeritud. Uue töökorralduse alusel saame juba telefonikõne raames välja selgitada, milline on kliendi mure ning võimalusel selle kas telefoni- või videokõne teel lahendada,» ütles SEB erakliendipanganduse divisjoni juht Sille Hallang.

Uue lahenduse kohaselt on igale kliendile planeeritud vähemalt 30 minutit kestev teenindusaken, pärimisega seotud küsimuste puhul on aega üks tund. Pank jälgib, et klientide arv kontoris lubaks korraldada teenindamist praeguste epidemioloogiliste soovituste kohaselt. Klientidele jäävad praegu avatuks kõik pangakontorid, välja arvatud Kuressaare ja Võru kontorid, mis on hetkel suletud.