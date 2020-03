Tallinnas loodi tasuta jalgrattalaenutus

Kuigi Mart Helme ütles oma mõtted ühistranspordi kriisiaegsest asendamisest jalgrattarendiga väiksemaid Eesti linnu silmas pidades, on alates nädalavahetusest taoline liikumisalternatiiv olemas just pealinlastele. «Kuna lahendus on mõeldud kriisiolukorras kodanike liikumise turvalisemaks ja hõlpsamaks muutmiseks, siis ratta kasutusega mingeid tasusid ei kaasne,» rääkis Bikeepi tegevjuht Kristjan Lind.

Jalgrataste näol on tegu inimeste poolt ühiskasutusse antud isiklike sõiduvahenditega, lisaks on praeguseks ca 10 jalgrattaga panustanud ettevõte Konverter.ee. «Kõige fantastilisem on kogu projekti juures see, et jalgrattad tulevad linnakodanikelt endilt, kes annavad need kriisisituatsioonis teistele kasutada. Pärast olukorra lahenemist jagame jalgrattad omanikele tagasi. Väga suur abi on juba olnud Konverter.ee poolt antud jalgratastest ja lisaks täname City Bike OÜ-d, kes on nõu ja jõuga rataste hoolduse juures abiks olnud. Suur tänu neile, sest mitte keegi meist ei saa selle eest tasu,» lisas Lind, kes palus jalgratastega käituda heaperemehelikult.