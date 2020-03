Tallinnas loodi tasuta rattalaenutus

Jalgrattad on inimeste isiklikud sõiduvahendid, mille nad on ühiskasutusse andnud, lisaks on praeguseks ca 10 rattaga panustanud ettevõte Konverter.ee. «Kõige fantastilisem on kogu projekti juures see, et jalgrattad tulevad linnakodanikelt endilt, kes annavad need kriisi ajal teistele kasutada. Pärast olukorra lahenemist jagame need omanikele tagasi. Väga suur abi on juba olnud Konverter.ee antud jalgratastest ja täname City Bike OÜ-d, kes on nõu ja jõuga rataste hoolduse juures abiks olnud. Suur tänu neile, sest keegi meist ei saa selle eest tasu,» lisas Lind, kes palus jalgratastega käituda heaperemehelikult.