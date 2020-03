Rimi soovib kauplustes hommikuti näha ainult riskigruppidesse kuuluvaid kliente

Koroonaviiruse levimise takistamiseks on Rimi pannud kõikidesse kassadesse kaitseklaasid, teenindajatel on võimalus kasutada kaitsemaski ning kummikindaid. Kõik teenindajad on varustatud pindade ning käte desinfitseerimise vahenditega. Samuti on müügisaalides olemas kätepuhastusvahendid klientide jaoks ning lisaks on mitmetes Rimides abiks ZÄP kätepuhastusjaamad. Uusi kätepuhastusjaamu lisatakse iga päev Rimidesse üle Eesti.