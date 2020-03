Kas riskigruppi kuuluv inimene võib töötamisest keelduda?

Küsib Postimehe lugeja:

Meie ettevõttes töötab 76-aastane tööline. Oma vanuse tõttu kuulub ta koroonaviirusesse haigestumise riskigruppi. Haiguslehte ta ei saanud sellel põhjusel avada, kokkuleppel tööandjaga võttis viis päeva puhkust. Nüüd on aeg tööle tulla, juht pakub talle tööd, kuid ta keeldub seoses riskigrupis olemisega. Kuidas peaks juht käituma, sest tööd on meil talle anda?

Vastab tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant Piret Kaljula:

Pärast puhkuse lõppemist peab töötaja jätkama oma tööülesannete täitmist. Kui ta ei saa või ei soovi tööülesandeid edasi täita (näiteks seetõttu, et kuulub viiruse riskirühma), siis peab tal tööst keeldumiseks olema alus.

Soovitame esmalt töötajaga suhelda ja arutada, millist lahendust ta ise olukorrale näeb, sest peale puhkust tööle mitte tulemine on tema otsus. Võimalik on näiteks poolte kokkuleppel kasutada palgata puhkust. Kui pooled seda ei soovi, siis on võimalik tööleping üles öelda.

Kindlasti tuleb tööandjal töötajaga läbi arutada, millised kaitsemeetmed on töötaja ohutuse tagamiseks tarvitusele võetud. Seejärel saab töötaja hinnata, kas need on tema arvates piisavad või saaks tööandja veel midagi ette võtta.