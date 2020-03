Galerii ⟩ Kaubanduskeskuste poodide JOKK-skeemide faktikontroll

Mis inimeste tervist puudutab, siis koha peal oldi kindlad, et järgides juba kehtestatud nõudeid (desinfitseerimise võimalus, inimeste poolt kahemeetrise vahe hoidmine) on võimalik tööd ohutult teha.

Mis (ja kellele) on elutähtis teenus?

Avatud olid näiteks ka lemmikloomapoodide Bosse esindus Ülemiste keskuses (avatud on ka Viru keskuse külje all olev Bosse, ent sellele oli ligipääs alati tänavalt) ja Urr & Nurr esindus Mustamäe keskuses. Teenindaja Urr & Nurris selgitas, et need esindused, kus ligipääsu otse tänavalt ei olnud, ongi sulgenud, näiteks nende Solarise kauplus. Mustamäel jäädakse aga avatuks seni, kuniks ei tule konkreetset kohustust sulgeda, kuna desovahendeid kasutatakse aktiivselt ja klientide hordi nagunii pole.

Bosses oli klientide külastatavus sel päeval olnud äärmiselt madal, ent tööl olnud teenindaja selgitas, kuidas lahti ollakse antud hetkel mitte selleks, et suurt kasumit teenida, vaid selleks, kui mõnel loomaomanikul läheb kiiremas korras vaja toodet, mida tavalisest toidupoest kuidagi ei saa.

Näiteks tõi Bosse esindaja välja, et paljudel lemmikloomadel on tänapäeval probleeme allergiatega, mistõttu ei sobi neile toidupoodides müüdavad laiatarbe lemmikloomatoidud. Spetsiaalseid toite saabki ainult spetsialiseerunud lemmikloomapoodidest. Kuna Bosse on väikeettevõte, siis kaupluste lahtiolek jällegi lubab kaupa operatiivsemalt kliendini transportida, kui näiteks Haabersti esinduses toodet pole, aga Ülemiste keskuses on.

Oma tervise pärast tööl olnud teenindaja väga mures ei olnud, kuna kasutuseks olid olemas nii kindad, desovedelik kui ka mask ja samuti uskus ta, et senise kontakti põhjal ei karistaks juhatus oma töötajaid, kui nood ohutuse kaalutlustel otsustaksid üks päev enam tööle mitte tulla, kuniks kriis laheneb. Küll aga jagas Bosse teenindaja ideeliselt Raul Puusepa mõtteid, et tegelikult oleksid võinud kaubanduskeskused juba terviklikult sulgeda, kuna eeldatavasti aitaks see kriisiolukorda kiiremini lõpetada. Ta lisas, et kõige hullemad olid päevad, mis eelnesid läinud reedele, mil kaubanduskeskustes pidi enamus poode uksed sulgema. Neile eelnenud päevadel olevat vähemalt Ülemistes liikunud ikkagi suhtelised massid – info keskuste peatsest sulgemisest olevat inimesed poodidesse toonud.

Bosse kauplus Ülemistes on lahti keskuse ja poe omanike kokkuleppel, kuid lahendus on omamoodi kurioosne, kuna otsese pääsuga tänavale kauplus ei ole. Paokile on tehtud hoopis üldpersonali uks, kust lintidega piiratud tee viib Bosse kaupluseni.

Koduelektroonikakett ei sulge enne konkreetset käsku

Sisenedes Ülemiste Euronicsisse, kuhu saab hetkel sisse maja tagant, hõikas reibas teenindaja koheselt, et käed tuleb desinfitseerida. Niisiis: ettevaatusabinõusid järgitakse ja vähemalt hetkel, kui poes oli väga vähe rahvast, tuletati neid ka potentsiaalsele kliendile kohe ukselt meelde.

Eriolukorras töötamises kohalik teenindaja kriitilist probleemi ei näinud ning sõnas isegi, et teataval määral on hetkel töötamine nauditav, kuna mõnusalt rahulik on. Palju rohkem ta aga eriolukorras töötamise kohta ei soovinud sõnada ning koha pealt kinnitati, et meediaküsimustele vastamiseks on Euronicsil spetsiaalne inimene.

Selleks inimeseks on turundusdirektor Kristjan Terase, kes rääkis, et ka Euronicsi hinnangul tegeletakse esmatähtsate kaupade müügiga, milleks on näiteks külmkapid ja pliidid ning kodukooli ja -kontoreid silmas pidades ka arvutid. Seetõttu jäädi ka lahti nendes kohtades, kus võimalik, kuigi üldiselt kutsutakse inimesi just interneti vahendusel kaupu ostma. Samuti rõhutas Terase, et lahtiolevad Euronicsi poed pole ainult müügikohad, vaid neisse saab pöörduda ka parandusküsimustega, kuna antud olukorras ei pruugi parandamise asemel uue kodumasina ostmine olla võimalik.

Töötajate heaolu silmas pidades kinnitas Terase, et haiged töötajad peaksid kindlasti koju jääma - ka need, kellel ilmnevad täiesti tavalise külmetuse või muu haiguse sümptomid. Ta lubas, et nende töötaja sellest midagi ei kaota. Kui kellelgi peaks avastatatama tõsiseltvõetav koroonakahtlus, on plaanis kogu selle inimesega tööl koos olnud kollektiiv koju jätta. Taolist olukorda aga seni esinenud pole.