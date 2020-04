LHV võimaldab eriolukorras kergemini maksepuhkust saada

LHV Pank edastas, et pakub kriisist põhjustatud ajutiste makseraskuste tekkimisel maksepuhkust nii eraklientide eluasemelaenudele, liisingutele ja tarbimisfinantseerimise lepingutele kui ka ettevõtete laenudele ja liisingutele. Maksepuhkust saavad kõik laenukliendid, kes seda taotlevad.

«Tänaseks on meie poole maksepuhkuse taotlusega pöördunud umbes tuhat klienti. Me ei pea hetkel majanduses toimuvat tavapäraseks majanduslanguseks. Majanduse seiskumine ja määramatus on universaalsed ning ei puuduta vaid Eestit. Väga järsult on vähenenud nii ettevõttete kui ka inimeste sissetulekud. Tegemist on igas mõttes eriolukorraga ja seetõttu võimaldame maksepuhkust kõigile soovijatele, kes kriisi tõttu kannatavad,» ütles LHV Panga juhatuse esimees Erki Kilu.

Maksegraafiku muudatused lubab LHV vormistada lepingu teisi tingimusi muutmata ja muudatuste tegemisel teenustasu ei võeta.

Maksepuhkusi vormistatakse ka suuremate ettevõtete laenudele ja liisingutele. Nende klientide puhul läheneb LHV Pank taotlustele kliendipõhiselt. Vajadusel saab pank rakendada ettevõtetele KredExi pakutavaid erakorralisi käendusi.

Maksepuhkust on võimalik taotleda kuni kuueks kuuks, kodulaenude puhul kuni 12 kuuks. LHV Panga laenuklientidele pakutavad maksepuhkused kehtivad laenu põhiosale, see tähendab, et klientidel tuleb jätkata intressimaksete tasumist. Samas on eraklientidel erandina, näiteks sissetuleku täieliku kadumise korral, võimalik taotleda muudatusi ka intressimaksetele.