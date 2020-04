Intervjuu ⟩ Telekomitöötaja esimesed nädalad kodukontoris

Milliseid sõnumeid on firma poolt eriolukorras tulnud? Kas on rohkem tulnud nt julgustust oma töötajatele, või on pigem räägitud strukturaalsetest muutustest ja töökorraldusest? Kuidas on informatsioon firmas n-ö ülevalt alla liikunud?

Info on liikunud kiiresti ja vajalikud töövahendid, näiteks töökohalt kuvar, organiseeriti inimestele samuti. Samuti oli võimalus 13. märtsil videoülekande vahendusel vaadata juhtide pöördumist, kuidas uudses olukorras käituda ja milliste kanalite kaudu on turvaline suhelda ning parim tööd teha. Väga konkreetselt on infojagamine toimunud.

Kas olete senisest kodukontoris töötamisest ka midagi enda jaoks õppinud?

Ei tea, kas õppinud, aga rahulikkus on olnud uudne. Et klientidega saab hästi rahulikult suhelda ja neid aidata.

Nii et kodukontor Teie tööprotsessile kuidagi halvasti mõjunud ei ole? Et kui midagi, siis saate isegi rohkem keskenduda, kui nt kontoris?

Jah, keskenduda ja kliendi probleemi detailselt süveneda on kodukontoris isegi kergem. Otseselt halvemaks pole küll tööalaselt midagi läinud.

Kas see on äkki tekitanud ka tunde, et kui olukord taas normaalsusesse pöördub, siis tahakski kodukontori varianti tulevikus rohkem kasutada? Et nädalas näiteks päeva või kaks teha kohalemineku asemel tööd kodust?

Jah, selle peale olen küll mõelnud, eriti mis puudutab suvist aega, kus tahaks seda võimalust kindlasti rakendada. Siis saaks kohe tööpäeva lõppedes panna arvuti kinni ja teise tuppa laste juurde minna. Jääks ära see ajakulukas kojusõitmise faas.

Jättes kõrvale töö konkreetse iseloomu, siis kas Teil on soovitusi inimestele, kes tunnevad kodukontoris töötamise suhtes ärevust või ebamugavust? Mida soovitate uudse olukorraga harjumiseks teha?

Kindlasti tuleks esmalt kodukontor ära proovida. See annab võimaluse proovile panna oma organiseerimisoskuse (eriti kui näiteks on ka lapsed koduõppel) ja oskust ka kodukontoris tööd teha.

Kolleegidega soovitan samuti suhtlust hoida – jagada nendega oma rõõmusid ja muresid.

Mis on hetkeolukorras Teie suurim ootus? Eks kõik me loodame, et eriolukord saaks läbi ja saaksime tagasi normaalsusesse pöörduda, ent kas Teil on ka spetsiifilisi soove või ihalusi? Mida ootate, et saaksite taas teha või kogeda?

Kindlasti tahaks vanemaid ja vanavanemaid näha. Samuti tahaks uuesti rahulikult minna matkaradadele, mis eriolukorrast tulenevalt on hetkel väga ülerahvastatud. Ning loomulikult tahaks sõprade sünnipäevi tähistada. Isiklikud, inimestega seonduvad asjad, suuresti.

Enne kriisi olime harjunud, et infoühiskonna teenused ja võimalused on kergesti ligipääsetavad. Kas olete neist ka puudust tundnud, või olete hoopis avastanud, et saab ka nendeta?

Kindlasti ei tunne vajadust, et peaksin kaubanduskeskustesse ja poodidesse minema, kuna asju saab sama hästi hankida ka e-poodide abil. Kinno ei saa küll minna, aga videolaenutuse abil annab perega väiksemaid kinoõhtuid ikka korraldada. Väga konkreetselt erinevatest teenustest ma ei tunne puudust, pigem on ikka vahetu suhtlus oma pereliikmetega see, mis on igatsusväärne.

Kas te olete ka täheldanud, kuidas on teie tarbimisharjumused kriisi algusest alates muutunud? Mingeid teenuseid paratamatult ei ole üldse võimalik hetkel tarbida - näiteks kinno või jõusaali minna - aga kuidas te ise hindate oma teenustetarbimise muutumist kriisi ajal?

Ostlemist vaadates on igasugused tööstuskaubad jäänud ostmata, mille järele pole vajadust ka tundnud. Praegu on uue riietuseseme hankimisest olulisem olukord kodus üle elada.

Toidupoodide osas olen vähendanud nende külastamist ja teinud ikka konkreetse nimekirja asjadest, mida sinna ostma lähen. Impulssostude arv on vähenenud ning asju olen ka ostnud niimoodi, et ei peaks peale käiku tükk aega minema. Teadlikule tarbimisele on see kindlasti hästi mõjunud.