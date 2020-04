Meelespea: eriolukorras vähendatud palk mõjutab ka puhkusetasu

Eriolukorras tuleb aga arvestada, et kui puhkus on näiteks juulis ja tööandja on erakorralistest oludest tingituna pidanud palka alandama, mõjutab see ka saadavat puhkusetasu, mis arvutatakse päriselt üle kantud põhipalga, mitte töölepingus kirjas olevate numbrite järgi. «Puhkusetasu arvestamisel ei ole erisust, mille kohaselt vähendatud töötasu arvesse ei võeta,» kinnitas Tööinspektsiooni meedianõunik Kristel Abel.