Raport ⟩ Eriolukorra kehtestamise ajal tõusis tarbimine järsult

Suurimat langust eriolukorra kehtestamise ajal ja selle järel on näidanud selvekauplustes riided ja jalanõud ning autotarvikud. Riideid ja jalanõusid osteti 11. nädalal selvepoodidest 23% vähem ja 12. nädalal 57% vähem kui eelmise aasta samal ajal. Autotarvikute ost langes vastavalt 27 ja 28 protsenti. 12. nädalal oli kõvasti all ka aksessuaaride tootegrupp, mida hangiti 52% vähem ning stabiilselt on viimase kuu jooksul vähenenud mänguasjade (12. nädalal 25% all) ja kontoritarvete müük (12. nädalal 8% all). Varasemast tunduvalt rohkem varuti loomulikult meditsiinitooteid, mille läbimüük oli neljandiku võrra kõrgem juba veebruaris. Aasta 11. nädalal müüdi neid 73% rohkem võrreldes läinud aastaga ning 12. nädalal 21%. Samuti on rohkem ostetud koduloomadele mõeldud kaupa: 11. nädalal 41% enam ja 12. nädalal 7%.