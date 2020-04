Murekoht: tehnikud ei kandvat kaitsevahendeid

Telia Eesti tehnikute üksuse juht Pepe Aaviksoo kommenteeris, et nende tehnikud ei ole siiani tõepoolest pidanud maske ja kaitsekindaid kohustuslikus korras kandma. «Oleme oma töötajate ja klientide kaitsel lähtunud ennekõike Terviseameti ametlikest soovitustest, mille kohaselt peaks maske kandma ennekõike haiged isikud,» põhjendas Aaviksoo.

Küll aga kinnitas ta, et Telia töötajatel on range käsk pidevalt isiklikku tervist jälgida ja haigusilmingute põhjal koheselt oma juhte teavitada ja klientidega suhtlemine lõpetada. Ka tunnistas Aaviksoo, et klientidelt on tõepoolest tulnud muretsevat tagasisidet, mistõttu otsitakse allikaid, kelle kaudu maske hankida.

Kui inimene kahtlustab, et tema juures on käinud haige tehnik, või kahtlustab, et ta on ise haige ja teenust tarbinud, palub Aaviksoo sellest kindlasti Telia klienditeenindust teavitada. «Telia tehnikul on kohustus visiit tühistada kui tal on kliendi juurde saabumisel alust arvata, et ta võib visiidiga ohtu seada ennast või teisi kliente,» lisas Aaviksoo täiendavalt.

Ka Elisa tehnikutel pole kaitsemaske

Elisa meediasuhete spetsialist Taavi Teder kinnitas, et kaitsemaske pole neil sisuliselt võimalik täna saada ja seetõttu saavad tehnikud maskide piiratud koguse tõttu neid vaid erandkordade puhul kasutada. Kaitsevarustus on kohustuslik, kui töökäsud tulevad haiglatesse, hooldekodudesse, sünnitusmajadesse jt sarnastesse asutustesse. «Ühekordset kaitsemaski palume tehnikutel kasutada siis, kui tehnikule tundub keskkond, kuhu ta on sattunud, tervisele ohtlik,» täpsustas Teder.

Samuti kinnitas ta, et maske on juurde tellitud ja tarne saabumisel saavad kõik tehnikud neid soovikorral kanda. Tulenevalt tarneraskustest aga ei ole hetkel tarneaeg teada. Kelle käest või kust maskid tellitud on, seda Teder ei avaldanud.

Elisa tehnikute varustusse kuuluvad Tederi kinnitusel praegusel ajal desinfitseerimisvahendid, ühekordsed kummikindad, ühekordsed kilesussid ja kaelasall, millega tehnik saab oma suud katta.

Tele2-l paremad kanalid

Tele2 Eesti tehnoloogiaüksuse juht Tanel Sarri kinnitas, et neljapäevase seisuga on kõigile ettevõtte jaoks töötavatele tehnikutele võimaldatud kaitsemaskid, mille kasutamine on neile klientide külastamisel ka kohustuslikuks tehtud. «Maskide tarnija on Tele2-l olemas,» kinnitas Sarri.

Ta lisas, et kliente külastatakse praeguses olukorras vaid äärmisel vajadusel. Tele2 tehnikud peavad kliente oma tulekust ette teavitama ning peavad veenduma visiidieelselt, et klient ei viibi karantiinis või ei oma haigusnähte.

Tarbijakaitse näeb, et olukord on raske kõigi jaoks

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalveameti (TTJA) kommunikatsiooniekspert Anne-Mai Helemäe selgitas, et ühelt poolt on ettevõtjal kohustus tarbijale teenust pakkuda, ent samas on selle kohustuse mittetäitmine vabandatav, kui see tuleneb vääramatust jõust ehk force majeure tõttu. Samuti empatiseeris ta olukorraga, kus teenusepakkujal ei pruugi olla kaitsemaske varutud ning antud olukorras pole neid ka kerge tarnida.

Olukorraks, kus isikukaitsevahendeid ei ole, ent inimesel on hädasti tarvis tehniku abi, jagas TTJA järgnevaid soovitusi:

1. Enne ja pärast tehniku tulekut tuulutage tuba.

2. Pärast tehniku lahkumist puhastage pinnad, millega tehnik kokku puutus.