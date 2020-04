Kas elu- ja õnnetusjuhtumikindlustus kaitseb koroonaviiruse vastu?

«Hea on teada, et elukindlustuslepingu mõistes ei ole viirushaigus force majeure ehk vääramatu jõud, mis välistaks kaitse. Kui peaksidki haigestuma koroonaviirusesse või näiteks grippi, siis elukindlustus on taastumisel hüvitissumma ulatuses abiks, kui vastav kaitse selleks on valitud,» selgitas ERGO elu- ja tervisekindlustuse arendusjuht Dekla Uusma.